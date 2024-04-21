Денис Малюська відповів, чому підтримує мобілізацію ув'язнених і до чого тут в'язниці, які можуть «луснути»

Кількість тих, хто потрапляє до установ, істотно зростає, а кількість самих установ зменшується.

Джерело фото: Денис Малюська

За словами Міністра юстиції Дениса Малюськи, кількість тех, хто потрапляє у в'язниці, істотно зростає, а кількість (установ) зменшується, і на якомусь етапі можна «луснути». Тому він підтримує мобілізацію окремих категорій засуджених, сподіваючись, що це одночасно допоможе пом'якшити одразу дві проблеми. Про це Міністр сказав в ефірі телемарафону.

«Ми виграємо в двох аспектах. По-перше, у нас з'являться військові. В другому аспекті, нам не треба буде думати про те, як їх охороняти, годувати, дбати. Особливо в умовах дефіциту ресурсів та в умовах обмеженої кількості в'язниць. У нас кількість, хто потрапляє в наші установи, істотно зростає, а кількість (установ) зменшується. Ми на якомусь етапі можемо «луснути», тому нам треба думати про те, як зменшувати кількість тих, про кого ми дбаємо в наших установах», - зазначив міністр.

Малюська вказав на появу нових категорій злочинців, таких як колаборанти, яких раніше не було. По-друге, додав міністр, з'явилися злочини, пов'язані з військовою службою та обігом зброї.

«Тому так, кількість осіб на кожну установу з розрахунку на площу зростає, причому зростає істотно. Це велика проблема, і її потрібно вирішувати», – сказав Малюська.

Як писала «Судово-юридична газета», за словами очільниці політичної партії «Слуга Народу» Олени Шуляк, стати до захисту Батьківщини зможуть далеко не всі охочі під час добровільної мобілізації засуджених.

Також раніше «Судово-юридична газета» писала, що Верховна Рада схвалила законопроєкт про мобілізацію засуджених – чи матимуть вони право звільнитися потім з військової служби.

За словами Шуляк, закон про мобілізацію засуджених дасть змогу залучити в ЗСУ тисячі людей.

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