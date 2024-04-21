В момент нападения на полицейских на Виннитчине, в автомобиле правоохранителей находился гражданский – полиция

Вместе с патрульными, в которых стреляли на Виннитчине, был гражданский мужчина.

В момент нападения на полицейских на Виннитчине, которое закончилось убийством патрульного, в автомобиле правоохранителей находился гражданский. Его везли на освидетельствование. Об этом сообщила спикер полиции Виннитчины Зарина Маевская в комментарии «Общественному».

«Этой ночью полицейские дважды выезжали на сообщения о совершении домашнего насилия. В первый раз составили протокол на правонарушителя, но буквально через двадцать минут поступило второе сообщение. Этот мужчина пытался устроить драку с родственниками и оказал неповиновение работникам полиции. Поэтому они забрали его с собой, чтобы повезти на освидетельствование и составить протокол», — рассказала Зарина Маевская.

По ее словам, по дороге полицейские заметили автомобиль, нарушивший ПДД, и остановили его, чтобы проверить документы.

Как писала «Судебно-юридическая газета», ночью в Гайсинском районе двое мужчин открыли огонь по правоохранителям. От полученных ранений погиб 20-летний полицейский, его напарник ранен. В ОГП заявили о проверке причастности двух военнослужащих. Позже в Сухопутных войсках ВС Украины заявили, что на видео, которое распространяется в СМИ, присутствуют военнослужащие одной из их воинских частей.

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский сообщил о задержании в Одесской области нападающих на полицейских.

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