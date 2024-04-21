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Ірина Верещук спростувала інформацію про призначення на посаду голови Тернопільської ОВА

19:59, 21 квітня 2024
Очільниця Мінреінтеграції спростувала чутки про її можливе призначення головою Тернопільської ОВА.
Ірина Верещук спростувала інформацію про призначення на посаду голови Тернопільської ОВА
Джерело фото: minre.gov.ua
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Віцепрем’єр-міністр, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук прокоментувала чутки про своє можливе призначення на посаду голови Тернопільської ОВА.

«Доповідаю:

По-перше, це неправда.

По-друге, я б на це не погодилась. І моє керівництво про це чудово знає», - написала Верещук.

Крім того, вона зазначила, що «на жодну дипломатичну посаду теж не збирається».

Як писала «Судово-юридична газета», радник Офісу Президента Михайло Подоляк говорячи про кадрові змін в ОП заявив, що Глава держави хоче отримати максимально функціональний апарат.

Раніше Президент Володимир Зеленський увільнив від обов’язків низку радників.

Перед цим Президент 29 березня підписав чотири укази про звільнення та призначення заступників керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

Так, звільнено заступника керівника ОП Андрія Смирнова, який займався напрямом судової та правової реформи. Замість нього призначена заступником Ірина Мудра, яка до цього була заступником міністра юстиції.

Також Президент звільнив з посади заступника Олексія Дніпрова. Натомість призначив Олену Ковальську. Олена Ковальська з 2021 року працювала в Офісі Президента на посаді керівниці Головного управління стратегічних комунікацій Директорату з питань інформаційної політики. З 2022 року – керівниця Кабінету Керівника Офісу Президента.

А 30 березня Володимир Зеленський звільнив Сергія Шефіра з посади першого помічника Президента.

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