Українці зможуть відправляти посилки в Іспанію за 5 днів

В Іспанії планує відкритися Нова пошта.

Джерело фото: fakty.com.ua

Компанія "Нова пошта" визначила Іспанію як наступну точку в своєму міжнародному розширенні, оголошуючи про відкриття свого першого відділення у країні. За інформацією, що з'явилася в офіційному пості "Нової пошти", компанія стартує з міста Барселона.

Згідно з умовами акції, яка діятиме з 30 квітня 2024 року, на доставку з України до Іспанії буде діяти знижка у 15%. Представники компанії також підтвердили можливість відкриття наступного відділення в столиці Іспанії, Мадриді.

Зазначено, що термін доставки посилок та документів до Іспанії становитиме від 5 днів. Щодо вартості доставки, вона залежатиме від ваги та розміру відправлення. Наприклад, вартість доставки для документів та посилок до 1 кг складе 1000 гривень, а для великих вантажів вагою більше 30 кг - 120 гривень за кожен кілограм.

Також було повідомлено про встановлення митних платежів за деякі товари. Особисті та нові речі, а також книги вартістю до 45 євро, будуть звільнені від митних обов'язків. Але за нові речі з цінниками, техніку, включаючи вживані телефони та ноутбуки, будуть нараховані митні платежі після митного оформлення в Іспанії.

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