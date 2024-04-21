Справа про вбивство патрульного: затримані планували втекти за кордон, — речниця Нацполіції

Затримані хотіли втекти за кордон.

Джерело фото: МВС

Речниця Нацполіції Олена Бережна повідомила, що нападників на патрульних у Вінницькій області затримали саме сьогодні, 21 квітня. Як тільки відбулося затримання – цю інформацію офіційно повідомили у правоохоронних органах.

За її словами, затримані планували втекти з України.

«Вони перебували в закинутій будівлі, мали наміри поїхати за кордони України, покинути державу», - сказала вона.

Бережна повідомила, що причину нападу на поліцейських вони пояснили тим, що «перевозили бойові гранати і ніби це стало причиною». Але, як це було насправді, це встановить слідство, наголосила спікер.

Також Бережна уточнила, що загиблий поліцейський встиг поранити старшого з нападників.

«Наразі перевіряється їхня причетність до ДРГ, а також причини нападу», - зазначила речниця.

Як писала «Судово-юридична газета», вночі в Гайсинському районі двоє чоловіків відкрили вогонь по правоохоронцях. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський, його напарник поранений. В ОГП заявили про перевірку причетності двох військовослужбовців. Згодом у Сухопутних війська ЗС України заявили, що на відео, яке поширюється в ЗМІ, присутні військовослужбовці однієї із їхніх військових частин.

У неділю, 21 квітня, голова Національної поліції України Іван Вигівський повідомив про затримання в Одеській області нападників на поліцейських.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.