Розстріл поліцейських у Вінницькій області — на Одещині затримали нападників

Двоє затриманих – це батько та син, 52 та 26 років.

Джерело фото: МВС

Голова Національної поліції України Іван Вигівський повідомив про затримання в Одеській області нападників на поліцейських. Як писала «Судово-юридична газета», вночі в Гайсинському районі двоє чоловіків відкрили вогонь по правоохоронцях. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський, його напарник поранений. В ОГП заявили про перевірку причетності двох військовослужбовців. Згодом у Сухопутних війська ЗС України заявили, що на відео, яке поширюється в ЗМІ, присутні військовослужбовці однієї із їхніх військових частин.

Як зазначив Вигівський, завдяки злагодженій роботі оперативних служб було вставлено місцеперебування чоловіків — вони переховувались на території Одеської області.

«Зловмисники затримані за силової підтримки спецпідрозділу КОРД. Нападники — двоє військових, батько та син, 52 та 26 років, уродженці Вінницької області», - повідомив голова Нацполіції.

Поліцейський, який загинув при виконанні обовʼязків, захищаючи напарника, встиг здійснити постріли та поранити чоловіків.

Наразі обставини події та мотиви скоєного злочину встановлюються.

За фактом нападу слідчі розпочато кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України – Вбивство або замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків. Санкція статті передбачає до довічного позбавлення волі.

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Вінницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Джерело фото: МВС

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