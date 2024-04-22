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На Большой Кольцевой дороге в Киеве водитель вылетел на обочину, где стояли люди

08:41, 22 апреля 2024
В результате столкновения женщина получила травмы несовместимые с жизнью и погибла.
На Большой Кольцевой дороге в Киеве водитель вылетел на обочину, где стояли люди
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В Киеве вечером 21 апреля около 19:30 на Большой Кольцевой дороге водитель вылетел на обочину, травмировав двух пешеходов. В результате столкновения женщина, 1983 года рождения, получила травмы несовместимые с жизнью и погибла. Об этом сообщили в местной полиции.

Правоохранители предварительно установили, что водитель BMW, 1987 года рождения, двигаясь по проезжей части, не справился с управлением и вылетел на обочину, травмировав двух пешеходов. В результате столкновения женщина погибла. Еще одного пострадавшего, местного жителя 1990 года, врачи с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

Следователи задержали водителя в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Последний прошел проверку на состояние опьянения – прибор Драгер показал 0,35 промилле.

По факту происшествия начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины – Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения.

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