На Великий Кільцевій дорозі в Києві водій вилетів на узбіччя, де стояли люди

Внаслідок зіткнення жінка отримала травми несумісні з життям та загинула.

У Києві ввечері 21 квітня близько о 19:30 на Великий Кільцевій дорозі водій вилетів на узбіччя, травмувавши двох пішоходів. Внаслідок зіткнення жінка, 1983 року народження, отримала травми несумісні з життям та загинула. Про це повідомили у місцевій поліції.

Правоохоронці попередньо встановили, що водій BMW, 1987 року народження, рухаючись по проїзній частині, не впорався з керуванням та вилетів на узбіччя, травмувавши двох пішоходів. Внаслідок зіткнення жінка загинула. Ще одного постраждалого, місцевого мешканця 1990 року народження, лікарі з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

Слідчі затримали водія у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Останній пройшов перевірку на стан сп’яніння – прилад Драгер показав 0,35 проміле.

За фактом події розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України – Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.