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Повалені дерева та залита дорога: у ДСНС показали наслідки негоди у трьох областях і Києві, фото

08:04, 22 квітня 2024
На Київщині відкачали 1 500 куб. м води з дороги.
Повалені дерева та залита дорога: у ДСНС показали наслідки негоди у трьох областях і Києві, фото
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Рятувальники показали ліквідацію наслідків погіршення погодних умов у трьох областях і столиці України.

Як розповіли у ДСНС, загалом підрозділи залучались 12 разів на Вінниччині, Черкащині та у Києві для розпилювання та прибирання дерев, що впали на проїжджу частину та припарковані автомобілі.

Крім того, на Київщині відкачали 1 500 куб. м води з дороги.

Всього до проведення робіт ДСНС залучала понад 60 рятувальників та 15 одиниць техніки.

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