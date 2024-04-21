Практика судів
  1. В Україні

Зеленський озвучив, чим важливо наповнити схвалений Конгресом США пакет допомоги Україні

20:21, 21 квітня 2024
Пакет допомоги від США важливо наповнити дефіцитною зброєю, заявив Володимир Зеленський.
Зеленський озвучив, чим важливо наповнити схвалений Конгресом США пакет допомоги Україні
Джерело фото: president.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський в ефірі програми «Meet the Press» американського каналу «NBC» розповів про те, чим важливо наповнити схвалений напередодні Конгресом США пакет допомоги нашій країні.

Глава держави подякував Палаті представників Конгресу США, обом партіям, спікеру Майку Джонсону, Президенту Джозефу Байдену та всьому американському народу за підтримку України.

«Ми пів року чекали. Але не просто сиділи, ми всі боролися разом. Я хочу подякувати всій нашій команді й усій команді у Сполучених Штатах Америки, які робили все, щоб ми отримали позитивне рішення. Сьогодні воно нам стовідсотково дуже сильно допоможе. Я вважаю, що ця підтримка реально посилить Україну і Збройні Сили», – зауважив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що завдяки цій підтримці у нас буде шанс на перемогу. Але для цього важливо наповнити пакет саме тим, чого найбільше потребує Україна. Для відсічі російським окупантам нам потрібна дефіцитна зброя.

«Це й артилерія, і стратегічна далекобійна зброя, ATACMS – це все важливо, щоб не втрачати людей на фронті. Тому що ми їх втрачаємо через те, що у нас немає відповідної далекобійної зброї. Тому вона, а також протиповітряна оборона, яка так важлива, безумовно, сьогодні – це пріоритет», – сказав Глава держави.

За словами Президента, зараз Україна чекає на позитивне рішення Сенату й сподівається, що зможе одержати допомогу без затримок.

«Після стабілізації у нас є всі шанси отримати ініціативу. Для цього повинна прийти відповідна зброя», – підсумував Володимир Зеленський.

Як писала «Судово-юридична газета», Денис Шмигаль розповів, куди підуть майже $61 млрд допомоги від США.

Раніше ми писали, що посол України в США Оксана Маркарова розкрила деталі підтримки України у понад $60 млрд, яку розгляне Палата представників США.

На сайті Палати представників Конгресу США опубліковано законопроект про допомогу України в розмірі майже $61 мільярдів. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Закон про посилення мобілізації: військовий облік та інші зміни для українців за кордоном

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Спроби оформити на одну особу кількох доглядачів і отримати відстрочку блокуватимуться за допомогою Реєстру військовозобов’язаних

Новий закон про мобілізацію передбачає, що за допомогою Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг» автоматично блокуватиметься надання відстрочки більш, ніж одному доглядачу за хворою особою чи особою з інвалідністю.

З КПК пропонують виключити можливість виконання низки повноважень Генпрокурора виконуючим обов’язки Генерального прокурора

Група народних депутатів пропонує у змінах до КПК виключити повноваження, якими наділяється виконуючий обов’язки Генпрокурора, зокрема щодо можливості повідомляти про підозру народному депутату чи судді ВАКС.

Зміни до КПК щодо строку досудового розслідування, реформа БЕБ, збільшення САП: що Україна має виконати в 2024 році для отримання фінансування від ЄС

Буде удосконалено положення що регулюють угоди про визнання винуватості і скасовано строк досудового розслідування з моменту реєстрації кримінального провадження до повідомлення про підозру, а також дозволено розгляд окремих справ одноособово суддею ВАКС.

Наявність дитини, матері, яка хворіє, а також вагітність дружини жодним чином не зменшують суспільної небезпеки ухилення від призову під час мобілізації – Верховний Суд

При призначенні покарання у виді 3 років позбавлення волі за ухилення від призову суди вже взяли до уваги обставини, що пом`якшують покарання – щире каяття, наявність на утриманні малолітньої дитини і дружини, яка отримує соціальну допомогу у зв`язку з народженням дитини та її доглядом до трьох років.

Військовозобов’язані працівники НАБУ та ДБР не підлягатимуть призову на військову службу під час мобілізації

Закон про мобілізацію окремо передбачає, що військовозобов’язані працівники НАБУ та ДБР не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон про посилення мобілізації: військовий облік та інші зміни для українців за кордоном
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Могил
    Сергій Могил
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді