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У Києві патрульні за тиждень виявили 35 автівок в розшуку

12:04, 22 квітня 2024
Ініціаторам розшуку передали інформацію про виявлення.
У Києві патрульні за тиждень виявили 35 автівок в розшуку
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Протягом тижні у столиці патрульні виявили 35 автомобілів, які перебували в розшуку. Про це повідомили у Патрульній поліції Києва.

Так, за словами правоохоронців одна з таких подій сталася у Голосіївському районі, де патрульні виявили транспортний засіб Toyota, який перебував у розшуку державною виконавчою службою.

Ще один випадок трапився у Шевченківському районі – там інспектори зупинили автомобіль Hyundai за порушення ПДР. Під час перевірки документів поліцейські встановили, що авто перебуває у розшуку.

Патрульні винесли відповідні адміністративні матеріали та повідомили про події ініціаторів розшуку.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», ТЦК отримає дані від МВС стосовно автомобілів у власності підприємців та громадян для виконання ними військово-транспортного обов’язку. Обсяги транспортних засобів за типами та марками, що планується залучити під час мобілізації, для підприємств усіх форм власності встановлять місцеві державні адміністрації за поданням ТЦК, яке, в свою чергу, отримає відомості про автомобілі юридичних осіб та громадян від МВС. Йдеться про авто, які можуть бути призначені для доукомплектування ЗСУ та інших військових формувань в рамках виконання підприємствами та громадянами військово-транспортного обов’язку. Відповідні норми передбачає прийнятий 11 квітня закон 10449 про мобілізацію.

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