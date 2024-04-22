У Києві патрульні за тиждень виявили 35 автівок в розшуку

Ініціаторам розшуку передали інформацію про виявлення.

Протягом тижні у столиці патрульні виявили 35 автомобілів, які перебували в розшуку. Про це повідомили у Патрульній поліції Києва.

Так, за словами правоохоронців одна з таких подій сталася у Голосіївському районі, де патрульні виявили транспортний засіб Toyota, який перебував у розшуку державною виконавчою службою.

Ще один випадок трапився у Шевченківському районі – там інспектори зупинили автомобіль Hyundai за порушення ПДР. Під час перевірки документів поліцейські встановили, що авто перебуває у розшуку.

Патрульні винесли відповідні адміністративні матеріали та повідомили про події ініціаторів розшуку.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», ТЦК отримає дані від МВС стосовно автомобілів у власності підприємців та громадян для виконання ними військово-транспортного обов’язку. Обсяги транспортних засобів за типами та марками, що планується залучити під час мобілізації, для підприємств усіх форм власності встановлять місцеві державні адміністрації за поданням ТЦК, яке, в свою чергу, отримає відомості про автомобілі юридичних осіб та громадян від МВС. Йдеться про авто, які можуть бути призначені для доукомплектування ЗСУ та інших військових формувань в рамках виконання підприємствами та громадянами військово-транспортного обов’язку. Відповідні норми передбачає прийнятий 11 квітня закон 10449 про мобілізацію.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.