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У системі митної служби Польщі стався збій – рух вантажівок сповільнено

19:41, 21 квітня 2024
У ДПСУ відповіли, коли відновиться рух вантажівок.
У системі митної служби Польщі стався збій – рух вантажівок сповільнено
Джерело фото: REUTERS
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На українсько-польському кордоні сповільнено рух вантажівок у пунктах пропуску. Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

Там зазначили, що стався збій системи митної служби Польщі і у зв'язку з цим оформлення транспорту, що переміщує вантаж до Польщі, в митному відношенні не здійснюватиметься.

У ДПСУ додають, що орієнтовно ритмічний пропуск ваговозів буде відновлено о 08:00 22 квітня.

Щодо руху легкових автомобілів та автобусів, то він здійснюватиметься встановленим порядком.

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