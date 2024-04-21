У системі митної служби Польщі стався збій – рух вантажівок сповільнено

У ДПСУ відповіли, коли відновиться рух вантажівок.

Джерело фото: REUTERS

На українсько-польському кордоні сповільнено рух вантажівок у пунктах пропуску. Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

Там зазначили, що стався збій системи митної служби Польщі і у зв'язку з цим оформлення транспорту, що переміщує вантаж до Польщі, в митному відношенні не здійснюватиметься.

У ДПСУ додають, що орієнтовно ритмічний пропуск ваговозів буде відновлено о 08:00 22 квітня.

Щодо руху легкових автомобілів та автобусів, то він здійснюватиметься встановленим порядком.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.