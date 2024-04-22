Парламент Швеції схвалив закон про зменшення віку для легальної зміни статі

Однак молоді люди віком до 18 років для зміни статі все ще потребуватимуть низки дозволів.

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Парламент Швеції схвалив закон, що знижує вік для легальної зміни статі з 18 до 16 років. Про це пише «Associated Press».

Однак молоді люди віком до 18 років для зміни статі все ще потребуватимуть дозволу опікуна, лікаря і Національної ради охорони здоровʼя і соціального забезпечення.

Проте завдяки новому закону їм більше не доведеться проходити діагностику гендерної дисфорії, , який медичні працівники визначають як психологічний стрес.

Як писала «Судово-юридична газета», нещодавно німецькі законодавці схвалили закон, який полегшить трансгендерним, інтерсексуальним і небінарним людям зміну імені та статі в офіційних документах.

«Закон про самовизначення», який має набути чинності 1 листопада, є однією з кількох соціальних реформ, які пообіцяв ліберальний коаліційний уряд канцлера Олафа Шольца.

Подібні закони вже мають Данія, Норвегія, Фінляндія та Іспанія.

Нагадаємо, що Рада ООН з прав людини ухвалила першу резолюцію про захист прав інтерсексуальних людей.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що у польському уряді підготували проект закону про цивільні партнерства, але пропозицію не будуть подавати, поки не буде впевненості, що її підтримають партії, які входять до правлячої коаліції, заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

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