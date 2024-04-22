Парламент Швеции одобрил закон об уменьшении возраста для легального изменения пола

Однако молодые люди в возрасте до 18 лет для смены пола все еще будут нуждаться в ряде разрешений.

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Парламент Швеции одобрил закон, снижающий возраст для легального изменения пола с 18 до 16 лет. Об этом пишет «Associated Press».

Однако молодые люди в возрасте до 18 лет для смены пола все еще будут нуждаться в разрешении опекуна, врача и Национального совета здравоохранения и социального обеспечения.

Но благодаря новому закону им больше не придется проходить диагностику гендерной дисфории, которую медицинские работники определяют как психологический стресс.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», недавно немецкие законодатели 12 апреля одобрили закон, облегчающий трансгендерным, интерсексуальным и небинарным людям изменение имени и пола в официальных документах.

«Закон о самоопределении», который должен вступить в силу 1 ноября, является одной из нескольких социальных реформ, которые пообещало либеральное коалиционное правительство канцлера Олафа Шольца.

Подобные законы уже имеют Дания, Норвегия, Финляндия и Испания.

Напомним, что Совет ООН по правам человека принял первую резолюцию о защите прав интерсексуальных людей.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в польском правительстве подготовили проект закона о гражданских партнерствах, но предложение не будут подавать до тех пор, пока не будет уверенности, что его поддержат партии, входящие в правящую коалицию, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

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