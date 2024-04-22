Практика судов
  1. В мире

Парламент Швеции одобрил закон об уменьшении возраста для легального изменения пола

10:10, 22 апреля 2024
Однако молодые люди в возрасте до 18 лет для смены пола все еще будут нуждаться в ряде разрешений.
Парламент Швеции одобрил закон об уменьшении возраста для легального изменения пола
Источник фото: Jessica Gow/TT News Agency via AP
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Парламент Швеции одобрил закон, снижающий возраст для легального изменения пола с 18 до 16 лет. Об этом пишет «Associated Press».

Однако молодые люди в возрасте до 18 лет для смены пола все еще будут нуждаться в разрешении опекуна, врача и Национального совета здравоохранения и социального обеспечения.

Но благодаря новому закону им больше не придется проходить диагностику гендерной дисфории, которую медицинские работники определяют как психологический стресс.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», недавно немецкие законодатели 12 апреля одобрили закон, облегчающий трансгендерным, интерсексуальным и небинарным людям изменение имени и пола в официальных документах.

«Закон о самоопределении», который должен вступить в силу 1 ноября, является одной из нескольких социальных реформ, которые пообещало либеральное коалиционное правительство канцлера Олафа Шольца.

Подобные законы уже имеют Дания, Норвегия, Финляндия и Испания.

Напомним, что Совет ООН по правам человека принял первую резолюцию о защите прав интерсексуальных людей.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в польском правительстве подготовили проект закона о гражданских партнерствах, но предложение не будут подавать до тех пор, пока не будет уверенности, что его поддержат партии, входящие в правящую коалицию, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Закон об усилении мобилизации: военный учет и другие изменения для украинцев за границей

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судья заключил договор с адвокатом о предоставлении правовой помощи, но участник процесса попытался заключить договор с этим же адвокатом

Несколько курьезная попытка создать конфликт интересов зафиксирована в Волынской области.

БП ВС заключила, что пенсионерка, проживающая на территории радиоактивного загрязнения, должна получать в 2,6 раза меньше доплаты к пенсии, потому что минимальная зарплата больше не применяется как расчетная величина

Большая Палата Верховного Суда пересмотрела решение судов по делу о праве пенсионерки, проживающей на территории радиоактивного загрязнения, получать повышение к пенсии.

Военнослужащий получил контузию, отказался форсировать Днепр и получил 5 лет лишения свободы: как суд мотивировал свое решение

Суд указал, что военнослужащий после получения приказа должен отвечать: "Слушаюсь" и выполнять приказ.

Функциональный иммунитет, закрепляя неприкосновенность судьи, не освобождает его от ответственности – Большая Палата Верховного Суда

Большая Палата Верховного Суда отменила решение КАС ВС, признавшего незаконным постановление парламента об увольнении судьи КСУ Вячеслава Овчаренко за нарушение присяги.

Попытки оформить на одного человека нескольких занятых уходом за ним и получить отсрочку будут блокироваться с помощью Реестра военнообязанных

Новый закон о мобилизации предусматривает, что с помощью Реестра военнообязанных «Оберег» будет автоматически блокироваться предоставление отсрочки более чем одному ухаживающему за больным лицом или лицом с инвалидностью.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон об усилении мобилизации: военный учет и другие изменения для украинцев за границей
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Мельничук
    Володимир Мельничук
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду