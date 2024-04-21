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После самой масштабной стрельбы в Льюистоне в штате Мэн усилят контроль над оружием

21:47, 21 апреля 2024
Одобрен законопроект, направленный на усиление «закона о желтом флаге» и проверку данных по частным продажам, в частности.
После самой масштабной стрельбы в Льюистоне в штате Мэн усилят контроль над оружием
Источник фото: Steven Senne/AP
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Законодательные власти штата Мэн приняли широкое законодательство о контроле над оружием, включая проверку частных продаж оружия, периоды ожидания для покупки оружия и криминализацию продажи оружия лицам, которым запрещена его иметь. Об этом пишет «The Epoch Times».

Губернатор от Демократической партии Джанет Миллс и возглавляемый Демократической партией законодательный орган выдвинули ряд предложений по оружию и психическому здоровью после самой масштабной стрельбы в штате, в результате которой около шести месяцев назад в Льюистоне погибли 18 человек и еще 13 получили ранения. Льюистон — второй по величине город штата, расположенный примерно в 36 милях к северу от Портленда.

В издании отмечают, что большинство предложений было принято несмотря на сильные традиции охоты в штате и большое количество оружия.

Ожидается, что губернатор подпишет законопроект, направленный на усиление «закона о желтом флаге» штата, усиление проверки данных для частных продаж и признание преступлением продажи оружия тому, кому запрещено его иметь.

Законопроект также направляет финансирование на инициативы по предотвращению насилия и открытие кризисного центра психического здоровья в Льюистоне.

Что такое «закон о желтом флаге»

В штате Мэн действует так называемый «закон о желтом флаге», единственный в своем роде в стране. Закон был принят в 2020 году, соавтором которого стал сенатор от Республиканской партии Лиза Кейм.

Согласно закону штата Мэн о «желтом флаге», тот, кто подозревает, что владелец оружия представляет неизбежную угрозу, будь то близкий родственник или полицейский, может сообщить об этом полиции. Тогда местные правоохранительные органы должны взять этого человека под охрану, назначить экспертизу психического здоровья медицинским экспертом и, если врач и полиция считают нужным, подать заявление на судебный приказ о временном изъятии оружия. Тогда и только тогда решение суда может временно приостановить действие лицензии на оружие или изъять оружие.

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