В США на вечеринке в штате Теннесси открыли стрельбу – известно о погибших и раненых

По данным полиции, по меньшей мере два человека погибли и еще шестеро получили ранения в результате стрельбы.

Источник фото: Matt Popovich / Unsplash

На вечеринке в Мемфисе, штат Теннесси, в субботу, 20 апреля, открыли стрельбу. Как пишет «Reuters» 21 аперля по информации полиции, по меньшей мере два человека погибли и еще шестеро получили ранения.

«В ходе дальнейшего расследования мы узнали, что всего было 8 жертв, двое из которых умерли на месте», - говорится в заявлении полиции Мемфиса.

Ранее полиция сообщала о 16 убитых людях.

Как отмечается, один из раненых остается в тяжелом состоянии, а одного уже отпустили.

В полиции рассказали, что вечеринка проходила без разрешения. На нее пришло около 200-300 человек.

По информации «CBS News» со ссылкой на правоохранительные органы, по меньшей мере два человека разыскиваются.

«Мы считаем, что по крайней мере два человека стреляли из оружия во время этого инцидента», - сказали там.

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