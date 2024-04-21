Практика судів
  1. У світі

В США на вечірці у штаті Теннессі відкрили стрілянину – відомо про загиблих та поранених

18:43, 21 квітня 2024
За даними поліції, щонайменше двоє людей загинули і ще шестеро отримали поранення в результаті стрілянини.
В США на вечірці у штаті Теннессі відкрили стрілянину – відомо про загиблих та поранених
Джерело фото: Matt Popovich / Unsplash
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На вечірці в Мемфісі, штат Теннессі, у суботу, 20 квітня, відкрили стрілянину. Як пише «Reuters» 21 квітня за інформацією поліції, щонайменше двоє людей загинули і ще шестеро отримали поранення.

«Під час подальшого розслідування ми дізналися, що загалом було 8 жертв, двоє з яких померли на місці», - йдеться в заяві поліції Мемфіса.

Раніше поліція повідомляла про 16 вбитих людей.

Як зазначається, один із поранених залишається у важкому стані, а одного вже відпустили.

У поліції розповіли, що вечірка, відбувалася без дозволу. На неї прийшло близько 200-300 осіб.

По інформації «CBS News» із посиланням на правоохоронні органи, щонайменше дві людини розшукуються.

«Ми вважаємо, що принаймні дві людини стріляли зі зброї під час цього інциденту», — сказали там.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Закон про посилення мобілізації: військовий облік та інші зміни для українців за кордоном

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Зміни до КПК щодо строку досудового розслідування, реформа БЕБ, збільшення САП: що Україна має виконати в 2024 році для отримання фінансування від ЄС

Буде удосконалено положення що регулюють угоди про визнання винуватості і скасовано строк досудового розслідування з моменту реєстрації кримінального провадження до повідомлення про підозру, а також дозволено розгляд окремих справ одноособово суддею ВАКС.

Наявність дитини, матері, яка хворіє, а також вагітність дружини жодним чином не зменшують суспільної небезпеки ухилення від призову під час мобілізації – Верховний Суд

При призначенні покарання у виді 3 років позбавлення волі за ухилення від призову суди вже взяли до уваги обставини, що пом`якшують покарання – щире каяття, наявність на утриманні малолітньої дитини і дружини, яка отримує соціальну допомогу у зв`язку з народженням дитини та її доглядом до трьох років.

Військовозобов’язані працівники НАБУ та ДБР не підлягатимуть призову на військову службу під час мобілізації

Закон про мобілізацію окремо передбачає, що військовозобов’язані працівники НАБУ та ДБР не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Суд наклав штраф 17 тисяч грн на начальника ТЦК, який видав наказ про призов заброньованого працівника

Громадянин прибув до ТЦК з метою уточнення військово-облікових даних та зарахування на спеціальний військовий облік у зв`язку з бронюванням, але його вирішили призвати

Дії громадянина з систематичного продажу нерухомості можна кваліфікувати як підприємницьку діяльність, навіть якщо в договорах не вказано його статус як підприємця – Верховний Суд

Під категорію підприємницької діяльності підпадає діяльність фізичної особи, яка не зареєстрована суб'єктом підприємництва, але займається такою діяльністю безпосередньо самостійно, систематично і на власний ризик, зазначив Верховний Суд.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон про посилення мобілізації: військовий облік та інші зміни для українців за кордоном
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Могил
    Сергій Могил
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді