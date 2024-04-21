В США на вечірці у штаті Теннессі відкрили стрілянину – відомо про загиблих та поранених

За даними поліції, щонайменше двоє людей загинули і ще шестеро отримали поранення в результаті стрілянини.

Джерело фото: Matt Popovich / Unsplash

На вечірці в Мемфісі, штат Теннессі, у суботу, 20 квітня, відкрили стрілянину. Як пише «Reuters» 21 квітня за інформацією поліції, щонайменше двоє людей загинули і ще шестеро отримали поранення.

«Під час подальшого розслідування ми дізналися, що загалом було 8 жертв, двоє з яких померли на місці», - йдеться в заяві поліції Мемфіса.

Раніше поліція повідомляла про 16 вбитих людей.

Як зазначається, один із поранених залишається у важкому стані, а одного вже відпустили.

У поліції розповіли, що вечірка, відбувалася без дозволу. На неї прийшло близько 200-300 осіб.

По інформації «CBS News» із посиланням на правоохоронні органи, щонайменше дві людини розшукуються.

«Ми вважаємо, що принаймні дві людини стріляли зі зброї під час цього інциденту», — сказали там.

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