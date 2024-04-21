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У Флориді США збираються «говорити правду про зло комунізму», — Рон ДеСантіс підписав закон

21:11, 21 квітня 2024
Флорида і раніше включала матеріали щодо комунізму в навчальні програми своїх шкіл.
У Флориді США збираються «говорити правду про зло комунізму», — Рон ДеСантіс підписав закон
Джерело фото: Getty Images
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В США губернатор штату Флорида Рон ДеСантіс підписав закон про «антикомуністичну освіту», згідно з яким із дітям читатимуть лекції про небезпеку комунізму. Про це пише «The Epoch Times».

«Ми збираємося говорити правду про зло комунізму, – заявив губернатор Флориди Рон ДеСантіс. – Ми збираємося говорити правду про безпрецедентну кількість загиблих у 20-му столітті від рук комуністичної тиранії. — 100 мільйонів убитих від рук комуністичних режимів, що поширюються від Китаю до радянського союзу та Куби. Це факти, і це те, на що ми зараз маємо чітко усвідомлювати».

Флорида і раніше включала матеріали щодо комунізму в навчальні програми своїх шкіл, а у 2022 році губернатор оголосив 7 листопада «Днем пам'яті жертв комунізму».

У виданні зазначають, що поточний навчальний рік став першим роком, коли всі учні середньої школи, які відвідують державні заклади, були зобов'язані прослуховувати 45 хвилин лекцій про звірства комунізму в усьому світі.

ДеСантіс оголосив, що навчальні матеріали викладатимуть дітям всіх класів «у спосіб, який відповідає віку».

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