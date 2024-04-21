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Во Флориде США собираются «говорить правду о зле коммунизма», — Рон ДеСантис подписал закон

21:11, 21 апреля 2024
Флорида и раньше включала материалы о коммунизме в учебные программы своих школ.
Во Флориде США собираются «говорить правду о зле коммунизма», — Рон ДеСантис подписал закон
Источник фото: Getty Images
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В США губернатор штата Флорида Рон ДеСантис подписал закон об «антикоммунистическом образовании», согласно которому с детям будут читать лекции об опасности коммунизма. Об этом пишет «The Epoch Times».

«Мы собираемся говорить правду о зле коммунизма, – заявил губернатор Флориды Рон ДеСантис. – Мы собираемся говорить правду о беспрецедентном количестве погибших в 20 веке от рук коммунистической тирании. — 100 миллионов убитых от рук коммунистических режимов, распространяющихся от Китая до советского союза и Кубы. Это факты, и это то, что мы сейчас должны четко осознавать».

Флорида и раньше включала материалы о коммунизме в учебные программы своих школ, а в 2022 году губернатор объявил 7 ноября «Днем памяти жертв коммунизма».

В издании отмечают, что нынешний учебный год стал первым годом, когда все ученики средней школы, посещающие государственные заведения, были обязаны прослушивать 45 минут лекций о зверствах коммунизма во всем мире.

ДеСантис объявил, что учебные материалы будут преподавать детям всех классов «способом, который соответствует возрасту».

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