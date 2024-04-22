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Решали судьбы украинских заключенных в оккупации: сообщено о подозрении депутатам и адвокату из Херсонской области

07:40, 22 апреля 2024
Трем депутатам местных советов разных уровней и адвокату заочно сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору.
Решали судьбы украинских заключенных в оккупации: сообщено о подозрении депутатам и адвокату из Херсонской области
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В Херсонской области трем депутатам местных советов разных уровней и адвокату заочно сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины). Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

По данным следствия, в апреле 2022 года подозреваемые, находясь в должностях в незаконных органах власти, поддержали создание и вошли в состав так называемой «чрезвычайной комиссии по решению неотложных вопросов».

Отмечается, что члены «комиссии» решали судьбы людей, находившихся в захваченном следственном изоляторе во время оккупации Херсона. Они, в частности, голосовали по продлению сроков содержания под стражей; признавали приговоры вступившими в законную силу. Направляли «приговоренных» в заведения отбывания наказаний, вотировали по изменению меры пресечения задержанным.

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