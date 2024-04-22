Вирішували долі українських в’язнів в окупації: повідомлено про підозру депутатам та адвокатці з Херсонщини

Трьом депутатам місцевих рад різних рівнів та адвокатці заочно повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору.

На Херсонщині трьом депутатам місцевих рад різних рівнів та адвокатці заочно повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України). Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, у квітні 2022 року підозрювані, перебуваючи на посадах у незаконних органах влади, підтримали створення та увійшли до складу так званої «надзвичайної комісії по вирішенню невідкладних питань».

Зазначається, що члени «комісії» вирішували долі людей, що перебували у захопленому слідчому ізоляторі під час окупації Херсона. Вони, зокрема, голосували щодо подовження строків тримання їх під вартою; визнавали вироки такими, що набули законної сили. Направляли «засуджених» до закладів відбування покарань, вотували стосовно зміни запобіжного заходу затриманим.

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