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Как вернуть переплату НДФЛ, возникающую по результатам годового перерасчета: разъяснение налоговиков

07:19, 22 апреля 2024
ГНС разъяснила, каким образом вернуть переплату с НДФЛ, возникающую по результатам проведения работодателем (налоговым агентом) годового перерасчета сумм дохода физического лица.
Как вернуть переплату НДФЛ, возникающую по результатам годового перерасчета: разъяснение налоговиков
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Главное управление ГНС в Днепропетровской области разъяснило, каким образом вернуть переплату с НДФЛ, возникающую по результатам проведения работодателем (налоговым агентом) годового перерасчета сумм дохода физического лица.

Так, согласно п.п. 169.4.2 п. 169.4 ст. 169 Налогового кодекса Украины работодатель налогоплательщика обязан осуществить, в том числе по месту применения налоговой социальной льготы, перерасчет суммы доходов, начисленных такому налогоплательщику в виде заработной платы, а также суммы предоставленной налоговой социальной льготы:

- по результатам каждого отчетного налогового года при начислении заработной платы за последний месяц отчетного года;

- при проведении расчета за последний месяц применения налоговой социальной льготы в случае изменения места ее применения по самостоятельному решению налогоплательщика или в случаях, определенных п.п. 169.2.3 п. 169.2 ст. 169 НКУ (ограничения по применению налоговой социальной льготы);

- при проведении окончательного расчета с налогоплательщиком, прекращающим трудовые отношения с таким работодателем.

Подпунктом 169.4.3 п. 169.4 ст. 169 НКУ предусмотрено, что работодатель и/или налоговый агент вправе осуществлять перерасчет сумм начисленных доходов, удержанного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за любой период и в любых случаях для определения правильности налогообложения, независимо от того, имеет ли плательщик налога на применение налоговой социальной льготы.

Результаты годового перерасчета сумм доходов, начисленных налогоплательщику в виде заработной платы, а также сумм предоставленных налоговых социальных льгот отражаются работодателем в приложении 4ДФ к Налоговому расчету сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков – физических лиц, и сумм удержанного с них налога , а также сумм начисленного единого взноса, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 13.01.2015 г. № 4 с изменениями и дополнениями.

Если вследствие произведенного перерасчета возникает недоплата удержанного налога, то сумма такой недоплаты взимается работодателем за счет суммы любого налогооблагаемого дохода (после его налогообложения) за соответствующий месяц, а в случае недостаточности суммы такого дохода – за счет налогооблагаемых доходов последующих месяцев до полного погашения суммы такой недоимки (п.п. 169.4.4 п. 169.4 ст. 169 НКУ).

При этом если вследствие произведенного перерасчета возникает переплата налога, то на ее сумму уменьшается сумма начисленного налогового обязательства налогоплательщика в соответствующем месяце.

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