В мае заработает парк «Межигорье»: все доходы впервые направят в госбюджет

Дату официального открытия объявят в ближайшее время.

Источник фото: Униан

Парк-памятка «Межигорье» в мае откроет свои двери для посетителей и впервые за десятилетие все доходы от его работы направят в государственный бюджет.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Там отметили, что в 2023 году Верховная Рада приняла Закон, который вернул «Межигорье» в государственную собственность и создал новый объект природно-заповедного фонда. Это решение запустило процесс превращения бывшей правительственной резиденции «Межигорье» в государственный парк-памятку садово-паркового искусства общегосударственного значения.

Для того чтобы вновь созданный объект работал в интересах государства в правовом поле, недавно Кабинет Министров одобрил решение о передаче в управление государственному учреждению «Парк — памятка садово-паркового искусства общегосударственного значения «Межгорье»» активов, на которые наложено арест в уголовном производстве.

Также уже был сделан шаг по передаче до Парка-памятки земельных участков из управления Кабмина и движимого имущества от АРМА. Речь идет о картинах, автомобилях, мебели, технике, оборудовании и т.д. Это наконец открыло возможности для 100% возвращения «Межигорья» в государственную собственность.

Уже создана специальная администрация «Межигорье», которая занимается оформлением всех необходимых документов. После официального открытия парка все средства от работы будут поступать в государственный бюджет, а соответственно на финансирование наших ВСУ.

Как сообщили в спецадминистрации «Межигорье», в мае парк планирует открыть свои двери для посетителей. Дату официального открытия объявят в ближайшее время.

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