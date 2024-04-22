Пенсия в случае потери кормильца - военнослужащего: особенности назначения для родителей и жены\мужа

Главное управление Пенсионного фонда в Винницкой области разъяснило особенности назначения пенсии в случае потери кормильца – военнослужащего для родителей и жены или мужа.
Вопрос назначения пенсии в случае потери кормильца за погибших/умерших военнослужащих урегулирован Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц».
По нормам данного Закона матери и жены военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы (исполнения служебных обязанностей), имеют право на назначение досрочной пенсии по возрасту, по достижении - 50 лет, при наличии страхового стажа не менее 20 лет.
При достижении 55 лет родителям и жене (супруге) пенсия по потере кормильца при погибшем военнослужащем назначается независимо от продолжительности страхового стажа.
Кроме того, данная категория иждивенцев имеет право на назначение пенсии в случае потери кормильца, если они имеют право на:
Пенсия по потере кормильца за военнослужащих, погибших при исполнении военной службы, устанавливается в следующих размерах:
Независимо от причины смерти кормильца, минимальный (2 прожиточных минимума для нетрудоспособных лиц) и максимальный (10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц) размеры пенсии при потере кормильца применяются к каждому нетрудоспособному члену семьи отдельно.
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