Пенсия в случае потери кормильца - военнослужащего: особенности назначения для родителей и жены\мужа

Матери и жены военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы (исполнения служебных обязанностей), имеют право на назначение досрочной пенсии по возрасту, по достижении - 50 лет, при наличии страхового стажа не менее 20 лет.

Главное управление Пенсионного фонда в Винницкой области разъяснило особенности назначения пенсии в случае потери кормильца – военнослужащего для родителей и жены или мужа.

Вопрос назначения пенсии в случае потери кормильца за погибших/умерших военнослужащих урегулирован Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц».

По нормам данного Закона матери и жены военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы (исполнения служебных обязанностей), имеют право на назначение досрочной пенсии по возрасту, по достижении - 50 лет, при наличии страхового стажа не менее 20 лет.

При достижении 55 лет родителям и жене (супруге) пенсия по потере кормильца при погибшем военнослужащем назначается независимо от продолжительности страхового стажа.

Кроме того, данная категория иждивенцев имеет право на назначение пенсии в случае потери кормильца, если они имеют право на:

пенсию независимо от возраста согласно ч. 3 ст. 114 Закона №1058 (шахтерские пенсии);

досрочную пенсию по возрасту (при достижении 55 лет (мужчины), 50 лет (женщины) при наличии стажа 25 и 20 лет соответственно);

пенсию по возрасту на льготных условиях;

пенсию с уменьшением пенсионного возраста в соответствии с законом или являются лицами с инвалидностью.

Пенсия по потере кормильца за военнослужащих, погибших при исполнении военной службы, устанавливается в следующих размерах:

70% денежного довольствия погибшего кормильца – родителям (родителю), жене/мужу, независимо от наличия других нетрудоспособных членов семьи. При этом минимальная пенсионная выплата не может быть менее 7800 грн;

70% денежного довольствия погибшего кормильца – ребенку. Двум и более детям – по 50% денежного довольствия (но не менее 6100 грн на каждого).

Независимо от причины смерти кормильца, минимальный (2 прожиточных минимума для нетрудоспособных лиц) и максимальный (10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц) размеры пенсии при потере кормильца применяются к каждому нетрудоспособному члену семьи отдельно.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.