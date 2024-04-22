Практика судов
  1. Общество
  2. / В Украине

Пенсия в случае потери кормильца - военнослужащего: особенности назначения для родителей и жены\мужа

07:00, 22 апреля 2024
Матери и жены военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы (исполнения служебных обязанностей), имеют право на назначение досрочной пенсии по возрасту, по достижении - 50 лет, при наличии страхового стажа не менее 20 лет.
Пенсия в случае потери кормильца - военнослужащего: особенности назначения для родителей и жены\мужа
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда в Винницкой области разъяснило особенности назначения пенсии в случае потери кормильца – военнослужащего для родителей и жены или мужа.

Вопрос назначения пенсии в случае потери кормильца за погибших/умерших военнослужащих урегулирован Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц».

По нормам данного Закона матери и жены военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы (исполнения служебных обязанностей), имеют право на назначение досрочной пенсии по возрасту, по достижении - 50 лет, при наличии страхового стажа не менее 20 лет.

При достижении 55 лет родителям и жене (супруге) пенсия по потере кормильца при погибшем военнослужащем назначается независимо от продолжительности страхового стажа.

Кроме того, данная категория иждивенцев имеет право на назначение пенсии в случае потери кормильца, если они имеют право на:

  • пенсию независимо от возраста согласно ч. 3 ст. 114 Закона №1058 (шахтерские пенсии);
  • досрочную пенсию по возрасту (при достижении 55 лет (мужчины), 50 лет (женщины) при наличии стажа 25 и 20 лет соответственно);
  • пенсию по возрасту на льготных условиях;
  • пенсию с уменьшением пенсионного возраста в соответствии с законом или являются лицами с инвалидностью.

Пенсия по потере кормильца за военнослужащих, погибших при исполнении военной службы, устанавливается в следующих размерах:

  • 70% денежного довольствия погибшего кормильца – родителям (родителю), жене/мужу, независимо от наличия других нетрудоспособных членов семьи. При этом минимальная пенсионная выплата не может быть менее 7800 грн;
  • 70% денежного довольствия погибшего кормильца – ребенку. Двум и более детям – по 50% денежного довольствия (но не менее 6100 грн на каждого).

Независимо от причины смерти кормильца, минимальный (2 прожиточных минимума для нетрудоспособных лиц) и максимальный (10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц) размеры пенсии при потере кормильца применяются к каждому нетрудоспособному члену семьи отдельно.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Закон об усилении мобилизации: военный учет и другие изменения для украинцев за границей

Лента новостей

Блоги
Публикации
Военнослужащий получил контузию, отказался форсировать Днепр и получил 5 лет лишения свободы: как суд мотивировал свое решение

Суд указал, что военнослужащий после получения приказа должен отвечать: "Слушаюсь" и выполнять приказ.

Функциональный иммунитет, закрепляя неприкосновенность судьи, не освобождает его от ответственности – Большая Палата Верховного Суда

Большая Палата Верховного Суда отменила решение КАС ВС, признавшего незаконным постановление парламента об увольнении судьи КСУ Вячеслава Овчаренко за нарушение присяги.

Попытки оформить на одного человека нескольких занятых уходом за ним и получить отсрочку будут блокироваться с помощью Реестра военнообязанных

Новый закон о мобилизации предусматривает, что с помощью Реестра военнообязанных «Оберег» будет автоматически блокироваться предоставление отсрочки более чем одному ухаживающему за больным лицом или лицом с инвалидностью.

Из УПК предлагают исключить возможность исполнения ряда полномочий Генпрокурора исполняющим обязанности Генерального прокурора

Группа народных депутатов предлагает в изменениях в УПК исключить полномочия, которыми наделяется исполняющий обязанности Генпрокурора, в частности, о возможности уведомлять о подозрении народному депутату или судье ВАКС.

Изменения в УПК по сроку досудебного расследования, реформа БЭБ, увеличение САП: что Украина должна выполнить в 2024 году для получения финансирования от ЕС

Будут усовершенствованы положения, регулирующие соглашения о признании виновности и отменен срок досудебного расследования с момента регистрации уголовного производства до сообщения о подозрении, а также разрешено рассмотрение отдельных дел единолично судьей ВАКС.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон об усилении мобилизации: военный учет и другие изменения для украинцев за границей
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Мельничук
    Володимир Мельничук
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду