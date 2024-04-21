Незаконная регистрация права аренды на 170 земельных участков: в Житомирской области госрегистратору сообщено о подозрении

Установлено, что госрегистратор сельсовета Житомирского района неправомерно зарегистрировал право аренды на большой массив земли.

В Житомирской области госрегистратора подозревают в незаконной регистрации права аренды на 170 земельных участков. Об этом сообщает Житомирская областная прокуратура.

При процессуальном руководстве прокуроров Коростенской окружной прокуратуры чиновнику поставлено в известность о подозрении в служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Установлено, что начальник отдела по предоставлению админуслуг – госрегистратор прав на недвижимое имущество сельского совета Житомирского района неправомерно зарегистрировал за частным обществом право аренды на большой массив земли.

В частности, в апреле 2021 года он внес в Госреестр сведения о якобы заключенных обществом с собственниками земельных паев договорах аренды сроком на 45 лет.

Подозреваемый проявил служебную халатность и не проверил достоверность документов, предоставленных для регистрации адвокатом (по нему идет досудебное расследование). Это в то время, когда заявления владельцев земельных паев и заключенные с ними договоры были подделаны. Некоторые из них вообще изготовлены уже после смерти самих владельцев.

В результате общество руководителя-адвоката неправомерно приобрело права аренды на 170 участков общей площадью 315 га, которые находятся в управлении Малинской территориальной общины до появления наследников.

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