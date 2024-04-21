Более 990 тысяч гривен ущерба бюджету в результате злоупотребления служебным положением: подозревают заместителя городского головы в Винницкой области

Установлено, что подозреваемый в сговоре с директором коммунального предприятия и предпринимателем организовали проведение открытых торгов по закупке экскаватора-погрузчика по завышенной цене.

Сообщено о подозрении заместителю городского головы одной из территориальных общин Винницкой области, в завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах, в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 191 УК Украины) . Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура.

По данным следствия, в течение июля-августа 2023 года заместитель главы городского территориального общества в сговоре с директором подчиненного коммунального предприятия и субъектом предпринимательской деятельности организовали проведение открытых торгов по закупке экскаватора-погрузчика по завышенной цене.

В результате таких противоправных действий коммунальному предприятию нанесен ущерб в размере более 990 тысяч гривен.

В ходе досудебного расследования проведен ряд санкционированных обысков, изъяты вещественные доказательства. Среди них – документы, подтверждающие противоправную деятельность злоумышленников.

В настоящее время прокурор в уголовном производстве в суд подал ходатайство о применении к подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от должности.

За указанное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

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