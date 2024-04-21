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Понад 990 тисяч гривень збитків бюджету внаслідок зловживання службовим становищем: підозрюють заступника міського голови на Вінниччині

20:35, 21 квітня 2024
Встановлено, що підозрюваний у змові із директором комунального підприємства та підприємцем організували проведення відкритих торгів із закупівлі екскаватора-навантажувача за завищеною ціною.
Понад 990 тисяч гривень збитків бюджету внаслідок зловживання службовим становищем: підозрюють заступника міського голови на Вінниччині
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Повідомлено про підозру заступнику міського голови однієї з територіальних громад Вінниччини, у заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 191 КК України). Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура.

За даними слідства, протягом липня-серпня 2023 року заступник очільника міської територіальної громади у змові із директором підпорядкованого комунального підприємства та суб'єктом підприємницької діяльності організували проведення відкритих торгів із закупівлі екскаватора-навантажувача за завищеною ціною.

Унаслідок таких протиправних дій комунальному підприємству завдано збитків у розмірі понад 990 тисяч гривень.

У ході досудового розслідування проведено ряд санкціонованих обшуків, вилучено речові докази. У тому числі – документи, підтверджуючі протиправну діяльність зловмисників.

Наразі прокурор у кримінальному провадженні до суду подав клопотання про застосовування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення його від посади.

За вказаний злочин передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

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