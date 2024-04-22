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У травні запрацює парк «Межигір’я»: всі прибутки вперше скерують до держбюджету

08:23, 22 квітня 2024
Дату офіційного відкриття оголосять найближчим часом.
У травні запрацює парк «Межигір’я»: всі прибутки вперше скерують до держбюджету
Джерело фото: Уніан
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Парк-памʼятка «Межигір’я» у травні відкриє свої двері для відвідувачів і вперше за десятиріччя всі прибутки від його роботи скерують до державного бюджету.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

Там зазначили, що у 2023 році Верховна Рада схвалила Закон, який повернув «Межигір’я» у державну власність та створив новий об’єкт природно-заповідного фонду. Це рішення запустило процес перетворення колишньої урядової резиденції «Межигір’я» у державний парк-пам’ятку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення.

Для того, щоб новостворений об’єкт працював в інтересах держави в правовому полі, нещодавно Кабінет Міністрів схвалив рішення щодо передачі в управління державній установі «Парк — пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення “Межигір’я”» активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Також вже був здійснений крок з передачі до Парку-пам’ятки земельних ділянок із управління Кабміну та рухомого майна від АРМА. Йдеться про картини, автомобілі, меблі, техніку, обладнання тощо. Це, нарешті, відкрило можливості для 100% повернення «Межигір’я» у державну власність. 

Наразі вже створена спеціальна адміністрація «Межигір’я», яка опікується оформленням усіх необхідних документів. Після офіційного відкриття парку усі кошти від роботи парку будуть надходити до державного бюджету, а відповідно на фінансування наших ЗСУ. 

Як повідомили у спецадміністрації «Межигір’я», у травні парк планує відкрити свої двері для відвідувачів. Дату офіційного відкриття оголосять найближчим часом.

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