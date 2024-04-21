Після наймасштабнішої стрілянини в Льюїстоні у штаті Мен посилять контроль над зброєю

Ухвалено законопроєкт, який спрямований на посилення «закону про жовтий прапор» і перевірки даних щодо приватних продажів, зокрема.

Джерело фото: Steven Senne/AP

Законодавча влада штату Мен прийняла широке законодавство про контроль над зброєю, включаючи перевірку приватних продажів зброї, періоди очікування для купівлі зброї та криміналізацію продажу зброї особам, яким заборонено її мати. Про це пише «The Epoch Times».

Губернатор від Демократичної партії Джанет Міллс і очолюваний Демократичною партією законодавчий орган висунули низку пропозицій щодо зброї та психічного здоров’я після наймасштабнішої стрілянини в штаті, у результаті якої близько шести місяців тому в Льюїстоні загинули 18 людей і ще 13 отримали поранення. Льюїстон — друге за величиною місто штату, яке розташоване приблизно за 36 миль на північ від Портленда.

У виданні зазначають, що більшість пропозицій було прийнято, незважаючи на сильні традиції полювання в штаті та велику кількість зброї.

Очікується, що губернатор підпише законопроект, спрямований на посилення «закону про жовтий прапор» штату, посилення перевірки даних для приватних продажів і визнання злочином продажу зброї тому, кому заборонено її мати.

Законопроект також спрямовує фінансування на ініціативи із запобігання насильству та відкриття кризового центру психічного здоров’я в Льюїстоні.

Що таке «закон про жовтий прапор»

У штаті Мен діє так званий «закон про жовтий прапор», єдиний у своєму роді в країні. Закон був прийнятий у 2020 році, співавтором якого стала сенатор від Республіканської партії Ліза Кейм.

Згідно закону штату Мен про «жовтий прапор», той, хто підозрює, що власник зброї становить неминучу загрозу, будь то близький родич чи поліцейський, може повідомити про це в поліцію. Тоді місцеві правоохоронні органи мають взяти цю особу під охорону, призначити експертизу психічного здоров’я медичним експертом і, якщо лікар і поліція вважають за потрібне, подати заяву на судовий наказ про тимчасове вилучення зброї. Тоді і тільки тоді рішення суду може тимчасово призупинити дію ліцензії на зброю або вилучити зброю.

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