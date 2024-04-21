В системе таможенной службы Польши произошел сбой – движение грузовиков замедлено

В ГПСУ ответили, когда возобновится движение грузовиков.

Источник фото: REUTERS

На украинско-польской границе замедлено движение грузовиков в пунктах пропуска. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Там отметили, что произошел сбой системы таможенной службы Польши и в связи с этим оформление транспорта, перемещающего груз в Польшу, в таможенном отношении не будет производиться.

В ГПСУ добавляют, что ориентировочно ритмичный пропуск грузовиков будет возобновлен в 08:00 22 апреля.

Что касается движения легковых автомобилей и автобусов, то оно будет осуществляться установленным порядком.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.