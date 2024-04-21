В системе таможенной службы Польши произошел сбой – движение грузовиков замедлено

На украинско-польской границе замедлено движение грузовиков в пунктах пропуска. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.
Там отметили, что произошел сбой системы таможенной службы Польши и в связи с этим оформление транспорта, перемещающего груз в Польшу, в таможенном отношении не будет производиться.
В ГПСУ добавляют, что ориентировочно ритмичный пропуск грузовиков будет возобновлен в 08:00 22 апреля.
Что касается движения легковых автомобилей и автобусов, то оно будет осуществляться установленным порядком.
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