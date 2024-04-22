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В Киеве патрульные за неделю обнаружили 35 автомобилей в розыске

12:04, 22 апреля 2024
Инициаторам розыска передали информацию об обнаружении.
В Киеве патрульные за неделю обнаружили 35 автомобилей в розыске
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В течение недели в столице патрульные обнаружили 35 находившихся в розыске автомобилей. Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева.

Так, по словам правоохранителей, одно из таких событий произошло в Голосеевском районе, где патрульные обнаружили транспортное средство Toyota, которое находилось в розыске государственной исполнительной службой.

Еще один случай произошел в Шевченковском районе – там инспекторы остановили автомобиль Hyundai за нарушение ПДД. В ходе проверки документов полицейские установили, что авто находится в розыске.

Патрульные вынесли соответствующие административные материалы и сообщили о происшествиях инициаторов розыска.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», ТЦК получит данные от МВД об автомобилях в собственности предпринимателей и граждан для выполнения ими военно-транспортного долга. Объемы транспортных средств по типам и маркам, которые планируется привлечь во время мобилизации, для предприятий всех форм собственности установят местные государственные администрации по представлению ТЦК, которое, в свою очередь, получит сведения об автомобилях юридических лиц и граждан от МВД. Речь идет об автомобилях, которые могут быть предназначены для доукомплектования ВСУ и других военных формирований в рамках выполнения предприятиями и гражданами военно-транспортного долга. Соответствующие нормы предусматривает принятый 11 апреля закон 10449 о мобилизации.

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