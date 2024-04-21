Зеленский озвучил, чем важно наполнить одобренный Конгрессом США пакет помощи Украине

Пакет помощи США важно наполнить дефицитным оружием, заявил Владимир Зеленский.

Источник фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире программы «Meet the Press» американского канала «NBC» рассказал о том, чем важно наполнить одобренный накануне Конгрессом США пакет помощи нашей стране.

Глава государства поблагодарил Палату представителей Конгресса США, обе партии, спикера Майка Джонсона, Президента Джозефа Байдена и весь американский народ за поддержку Украины.

«Мы полгода ждали. Но не просто сидели, мы все сражались вместе. Я хочу поблагодарить всю нашу команду и всю команду в Соединенных Штатах Америки, которые делали все, чтобы мы получили положительное решение. Сегодня оно нам стопроцентно очень сильно поможет. Я считаю, что эта поддержка реально усилит Украину и Вооруженные Силы», – сказал Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что благодаря этой поддержке у нас будет шанс на победу. Но для этого важно наполнить пакет именно тем, в чем больше всего нуждается Украина. Для отпора российским оккупантам нам нужно дефицитное оружие.

«Это и артиллерия, и стратегическое дальнобойное оружие, ATACMS – это все важно, чтобы не терять людей на фронте. Потому что мы их теряем из-за того, что у нас нет соответствующего дальнобойного оружия. Поэтому оно, а также противовоздушная оборона, которая так важна, безусловно, сегодня – это приоритет», – сказал Глава государства.

По словам Президента, сейчас Украина ждет положительного решения Сената и надеется, что сможет получить помощь без задержек.

«После стабилизации у нас есть все шансы получить инициативу. Для этого должно прийти соответствующее оружие», – подытожил Владимир Зеленский.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Денис Шмыгаль рассказал, куда пойдут почти $61 млрд помощи от США.

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