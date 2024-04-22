Нападникам на патрульних у Вінницькій області оголосили про підозру у дезертирстві

ДБР повідомило про підозру у дезертирстві нападникам на патрульних у Вінницькій області.

У Державному бюро розслідувань поінформували про огошення підозри у дезертирстві військовослужбовцям, причетним до розстрілу поліцейських на Вінниччині. Також ДБР перевіряє інформацію щодо викрадення підозрюваними вибухівки та зброї з підрозділу їхньої військової частини.

У Бюро пишуть, що за даними слідства, 19 квітня військовослужбовці: батько та син – самовільно покинули військову частину в Одеській області. Вони забрали табельний пістолет, який був закріплений за одним з них.

Надалі, близько 2 години ночі 20 квітня у Вінницькій області, чоловіки стріляли у правоохоронців та втекли з місця події.

Правоохоронці затримали їх 21 квітня в селі Подільського району Одещини.

Розслідування за ст. 348 (вбивство або замах на вбивство працівника правоохоронного органу) проводить Національна поліція України.

Працівники ДБР повідомили затриманим про підозру у дезертирстві зі зброєю, здійснену в умовах воєнного стану (за ч. 4 ст. 408 КК України).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу їм у вигляді тримання під вартою.

Як писала «Судово-юридична газета», вночі в Гайсинському районі двоє чоловіків відкрили вогонь по правоохоронцях. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський, його напарник поранений. В ОГП заявили про перевірку причетності двох військовослужбовців. Згодом у Сухопутних війська ЗС України заявили, що на відео, яке поширюється в ЗМІ, присутні військовослужбовці однієї із їхніх військових частин.

Голова Національної поліції України Іван Вигівський повідомив про затримання в Одеській області нападників на поліцейських.

«Зловмисники затримані за силової підтримки спецпідрозділу КОРД. Нападники — двоє військових, батько та син, 52 та 26 років, уродженці Вінницької області», - повідомив голова Нацполіції.

Речниця Нацполіції Олена Бережна повідомила, що нападників на патрульних у Вінницькій області затримали 21 квітня. Як тільки відбулося затримання – цю інформацію офіційно повідомили у правоохоронних органах. За її словами, затримані планували втекти з України.

У Міністерстві внутрішніх справ показали відео затримання.

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