В Норвегии сбежавшего из рф экс-командира «вагнеровцев» осудили за избиение подруги и нападение на бармена

Андрея Медведева приговорили к 120 дням за решеткой.

Фото: thebarentsobserver.com

Бывшего командира чвк «вагнер» Андрея Медведева, сбежавшего из рф и пытавшегося получить в Норвегии политическое убежище, приговорили к 120 дням за решеткой. Его обвинили в избиении своей подруги и нападении на бармена. Об этом сообщает Barents Observer.

Приговор вынес окружной суд Вестфолда 14 июня.

По данным преступления были совершены 19 ноября 2023 года. Тогда Медведев отдыхал в пабе в Ставерне, где у него возник конфликт с сотрудником заведения, отказавшимся ему продать две дополнительные порции алкоголя. Тогда бывший вагнеровец вывел бармена на улицу, схватил его за рубашку и бросил в лицо монеты из чашки для пустяка.

В приговоре говорится, что Медведев также требовал вернуть ему нож, который он показывал ранее в том же баре, где оставил «на хранение».

Той же ночью он избил свою девушку из ревности к пожилому таксисту, который их вез, и разозлился, что она говорила по телефону с подругой. Врачи диагностировали у нее гематомы, укусы и мелкие кровоизлияния в глазу.

Сам Медведев опровергает данные суда, заявив, что девушка сама себя избила. Позже она также отказалась от своих показаний, однако это противоречит тому, что видели и слышали свидетели, отмечает издание.

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