Практика судов
  1. В мире

В Норвегии сбежавшего из рф экс-командира «вагнеровцев» осудили за избиение подруги и нападение на бармена

13:25, 19 июня 2024
Андрея Медведева приговорили к 120 дням за решеткой.
В Норвегии сбежавшего из рф экс-командира «вагнеровцев» осудили за избиение подруги и нападение на бармена
Фото: thebarentsobserver.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Бывшего командира чвк «вагнер» Андрея Медведева, сбежавшего из рф и пытавшегося получить в Норвегии политическое убежище, приговорили к 120 дням за решеткой. Его обвинили в избиении своей подруги и нападении на бармена. Об этом сообщает Barents Observer.

Приговор вынес окружной суд Вестфолда 14 июня.

По данным преступления были совершены 19 ноября 2023 года. Тогда Медведев отдыхал в пабе в Ставерне, где у него возник конфликт с сотрудником заведения, отказавшимся ему продать две дополнительные порции алкоголя. Тогда бывший вагнеровец вывел бармена на улицу, схватил его за рубашку и бросил в лицо монеты из чашки для пустяка.

В приговоре говорится, что Медведев также требовал вернуть ему нож, который он показывал ранее в том же баре, где оставил «на хранение».

Той же ночью он избил свою девушку из ревности к пожилому таксисту, который их вез, и разозлился, что она говорила по телефону с подругой. Врачи диагностировали у нее гематомы, укусы и мелкие кровоизлияния в глазу.

Сам Медведев опровергает данные суда, заявив, что девушка сама себя избила. Позже она также отказалась от своих показаний, однако это противоречит тому, что видели и слышали свидетели, отмечает издание.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
На должность члена Высшего совета правосудия по квоте Президента рекомендованы детектив НАБУ и судья Верховного Суда

Однако Президент Владимир Зеленский до сих пор не назначил предыдущего победителя отбора на должность члена ВСП.

Рада одобрила законопроект о штрафах до 17 тысяч грн за невыполнение требований Военной полиции

Военную полицию наделят правом во время проведения проверок или служебных расследований обращаться с запросами к юридическим лицам всех форм собственности, обязательными к выполнению.

В Україні існує недобросовісне застосування податковими органами норм щодо Platts – юрист

На XII Міжнародному судово-правовому форумі, який відбувся у Києві минулого тижня, адвокат Євген Дядюк підняв «вічну» (на його думку) тему, яка стосується взаємодії з податковими органами та добросовісності останніх у спорах із трансфертного ціноутворення.

США делают большие инвестиции в Украину, нужно приложить еще больше усилий по борьбе с коррупцией – Посол США Бриджит Бринк

Украина прилагает усилия для того, чтобы вести борьбу с коррупцией, но нужно сделать еще больше, потому что это дает США возможность помогать Украине – Посол США Бриджит Бринк.

Народные депутаты одобрили законопроект о Военной полиции, которая будет иметь право проникать в жилище в определенных случаях

Военная полиция сможет осуществлять оперативно-розыскную деятельность и в неотложных случаях, связанных с непосредственным преследованием лиц, сможет проникать в жилье или другое владение лица с немедленным уведомлением органа досудебного расследования и прокуратуры.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Микола Матущак
    Микола Матущак
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Галина Шашуріна
    Галина Шашуріна
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Віктор Кичун
    Віктор Кичун
    суддя Конституційного Суду України