У Норвегії екскомандира «вагнерівців», який втік з рф, засудили за побиття подруги й напад на бармена

Андрія Медвєдєва засудили до 120 днів за ґратами.

Фото: thebarentsobserver.com

Колишнього командира пвк «вагнер» Андрія Медведєва, який втік із рф та намагався отримати в Норвегії політичний притулок, засудили до 120 днів за ґратами. Його звинуватили у побитті своєї подруги та нападі на бармена. Про це повідомляє Barents Observer.

Вирок виніс окружний суд Вестфолда 14 червня.

За даними, злочини було скоєно 19 листопада 2023 року. Тоді Медведєв відпочивав у пабі в Ставерні, де в нього виник конфлікт зі співробітником закладу, який відмовився йому продати дві додаткові порції алкоголю. Тоді колишній вагнерівець вивів бармена на вулицю, схопив його за сорочку і кинув в обличчя монети з чашки для дріб'язку.

У вироку йдеться, що Медведєв також вимагав повернути йому ніж, який він раніше показував у тому ж барі, де залишив «на зберігання».

Тієї ж ночі він побив свою дівчину з ревнощів до літнього таксиста, який їх віз, і розлютився, що вона говорила телефоном із подругою. Лікарі діагностували в неї гематоми, укуси та дрібні крововиливи в оці.

Сам Медведєв спростовує дані суду, заявивши, що дівчина «сама себе побила». Пізніше вона також відмовилася від своїх свідчень, однак це суперечить тому, що бачили і чули свідки, зазначає видання.

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