Встановлено особу українського військового, якого жорстоко вбили окупанти у Донецькій області, — ОГП

Також відомі дані російських командирів, які віддали наказ обезголовити українського військового.

Правоохоронці встановили особу українського військового, якого жорстоко вбили російські окупанти на Донеччині. Про це заявив генеральний прокурор Андрій Костін, передає ОГП.

Наразі назвати імені загиблого військового не можуть, оскільки тривають процедури для остаточного підтвердження його даних.

Також генпрокурор стверджує, що ідентифіковано російських командирів, потенційно відповідальних за обезголовлення українського захисника, здійснюються заходи щодо перевірки цієї інформації.

«Цей факт є ще одним підтвердженням, що повна зневага до міжнародного права та загальнолюдської моралі – це державна політика країни-терориста росії. Кожен світовий лідер, який тисне руку путіну, повинен усвідомлювати, що тисне руку особі, яка толерує варварські вбивства», – наголосив Андрій Костін.

Напередодні в Офісі генпрокурора повідомили про обезголовлення українського захисника на Донеччині. ОГП отримали інформацію, що «керівники одного з підрозділів окупаційних військ рф у Волноваському районі Донеччини віддали наказ не брати в полон українських військовослужбовців, натомість вбити їх з нелюдською жорстокістю – шляхом обезголовлення».

В ОГП зазначили, що під час проведення аеророзвідки на одній з бойових позицій в Донецькій області українські військові виявили пошкоджений броньований автомобіль Сил оборони України. На ньому знаходилася відрізана голова українського захисника.

Наразі за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

У межах слідства вживаються всі необхідні заходи задля встановлення обставин події. Перевіряється причетність конкретних військовослужбовців рф до вчинення цього злочину.

Джерело фото: Офіс генпрокурора

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