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АРМА реалізовує квадроцикли та баггі Медведчука, фото

14:13, 19 червня 2024
На реалізацію виставлено два квадроцикли марки «Bombardier» та баггі марки «Тraxter».
АРМА реалізовує квадроцикли та баггі Медведчука, фото
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Агентство з розшуку та менеджменту активів повідомило, що продовжує реалізацію майна, злочинного набутого Віктором Медведчуком.  Про це поінформували у пресслужбі відомства.

Цього разу на реалізацію виставлено два квадроцикли марки «BOMBARDIER» та баггі марки «ТRAXTER».

Агентство у травні провело відкритий конкурсний відбір юридичної особи, яка реалізовуватиме вказані транспортні засоби.

«Переможцем конкурсу, за рішенням конкурсної Комісії було обрано – ПП «Тендер Онлайн», з яким Агентство уклало договір», - сказано у повідомленні.

Наразі організатор закінчує оцінку активів (квадроциклів та баггі), після якої відбудуться торги на порталі Prozorro.Продажі.

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