АРМА реалізовує квадроцикли та баггі Медведчука, фото

На реалізацію виставлено два квадроцикли марки «Bombardier» та баггі марки «Тraxter».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Агентство з розшуку та менеджменту активів повідомило, що продовжує реалізацію майна, злочинного набутого Віктором Медведчуком. Про це поінформували у пресслужбі відомства.

Цього разу на реалізацію виставлено два квадроцикли марки «BOMBARDIER» та баггі марки «ТRAXTER».

Агентство у травні провело відкритий конкурсний відбір юридичної особи, яка реалізовуватиме вказані транспортні засоби.

«Переможцем конкурсу, за рішенням конкурсної Комісії було обрано – ПП «Тендер Онлайн», з яким Агентство уклало договір», - сказано у повідомленні.

Наразі організатор закінчує оцінку активів (квадроциклів та баггі), після якої відбудуться торги на порталі Prozorro.Продажі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.