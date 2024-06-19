АРМА реалізовує квадроцикли та баггі Медведчука, фото

Агентство з розшуку та менеджменту активів повідомило, що продовжує реалізацію майна, злочинного набутого Віктором Медведчуком. Про це поінформували у пресслужбі відомства.
Цього разу на реалізацію виставлено два квадроцикли марки «BOMBARDIER» та баггі марки «ТRAXTER».
Агентство у травні провело відкритий конкурсний відбір юридичної особи, яка реалізовуватиме вказані транспортні засоби.
«Переможцем конкурсу, за рішенням конкурсної Комісії було обрано – ПП «Тендер Онлайн», з яким Агентство уклало договір», - сказано у повідомленні.
Наразі організатор закінчує оцінку активів (квадроциклів та баггі), після якої відбудуться торги на порталі Prozorro.Продажі.
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