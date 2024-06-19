АРМА реализует квадроциклы и багги Медведчука, фото

На реализацию выставлены два квадроцикла марки Bombardier и багги марки Traxter.

Агентство по розыску и менеджменту активов сообщило, что продолжает реализацию имущества, преступного приобретенного Виктором Медведчуком. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В этот раз на реализацию выставлены два квадроцикла марки «BOMBARDIER» и багги марки «TRAXTER».

Агентство в мае провело открытый конкурсный отбор юридического лица, реализующего указанные транспортные средства.

«Победителем конкурса по решению конкурсной Комиссии было избрано – ЧП «Тендер Онлайн», с которым Агентство заключило договор», - говорится в сообщении.

Сейчас организатор заканчивает оценку активов (квадроциклов и багги), после которой пройдут торги на портале Prozorro.

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