Военная полиция сможет материально поощрять обличителей и привлекать их на договорных началах

Законопроект о создании Военной полиции предусматривает, что она осуществляет сотрудничество с лицами, в том числе на договорных началах, для получения информации о преступлениях, предотвращение которых относится к компетенции Военной полиции, а также об угрозах государственному имуществу или военным объектам.

Военная полиция сможет на договорных началах привлекать физических лиц-разоблачителей, а также материально и морально их поощрять. Об этом говорится в принятом 19 июня Верховной Радой законопроекте о Военной полиции №6569-д.

В частности, предполагается, что оперативные подразделения Военной полиции осуществляют оперативно-розыскную деятельность, а также проводят следственные (розыскные) и негласные следственные (розыскные) действия в соответствии с Законом об ОРД и УПК.

Также Военная полиция имеет право «осуществлять сотрудничество с физическими лицами, в том числе на договорных началах, соблюдая условия добровольности и конфиденциальности этих отношений, материально и морально поощрять лиц, оказывающих помощь в предупреждении, выявлении, пресечении уголовных правонарушений».

Предполагается, что Военная полиция осуществляет оперативно-розыскную деятельность в порядке, определенном Законом «Об оперативно-розыскной деятельности», на условиях конфиденциальности и добровольности сотрудничает с лицами, в том числе на договорных началах, для получения информации об уголовных и других правонарушениях, предотвращении которым и прекращение которых относится к компетенции Военной полиции, а также об угрозах государственного имущества или военных объектов.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» подробно описывали данный законопроект о создании Военной полиции.

Кроме того, за невыполнение требований подачи или иных законных требований должностных лиц военной полиции смогут штрафовать до 17 000 грн. Соответствующие нормы предусматривает одобренный 19 июня в первом чтении Верховной Радой законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс о введении деятельности Военной полиции 6570-д.

Отметим, что данный проект идет вместе с основным законопроектом 6569-д о Военной полиции, тоже одобренный 19 июня за основу.

Автор: Наталья Мамченко

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