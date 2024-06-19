Практика судов
  1. Публикации
  2. / Законодательство

Народные депутаты одобрили законопроект о Военной полиции, которая будет иметь право проникать в жилище в определенных случаях

11:32, 19 июня 2024
Военная полиция сможет осуществлять оперативно-розыскную деятельность и в неотложных случаях, связанных с непосредственным преследованием лиц, сможет проникать в жилье или другое владение лица с немедленным уведомлением органа досудебного расследования и прокуратуры.
Народные депутаты одобрили законопроект о Военной полиции, которая будет иметь право проникать в жилище в определенных случаях
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада 19 июня приняла в первом чтении законопроект о Военной полиции №6569-д, сообщают народные депутаты из пленарного зала.

Напомним, 5 июня Верховная Рада поддержала снятие с рассмотрения законопроектов, касающихся создания в Украине Военной полиции для проведения дополнительных консультаций. Комитет не сообщал, был ли доработан текст законопроекта. Вместе с тем на принятии закона настаивает Министерство обороны.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности 30 мая рекомендовал парламенту принять законопроект о Военной полиции 6569-д и сопроводительный 6570-д, предусматривающий внесение изменений в КУоАП, УК и УПК.

В частности, Военная полиция во время проведения мероприятий по задержанию лиц, подозреваемых в совершении преступления, а также при обстоятельствах, угрожающих жизни и здоровью людей, будет наделена полномочиями временно ограничивать или запрещать движение транспорта и пешеходов на отдельных участках улиц и автомобильных дорог. , а также останавливать и проводить поверхностную проверку в этих целях транспортные средства, проверять у водителей документы на право пользования и управления ими.

Кроме того, Военная полиция в неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и имущества или с непосредственным преследованием лиц, подозреваемых в совершении преступления, в случаях и на основаниях, предусмотренных законом, сможет проникать в жилье или другое владение лица с немедленным. уведомление органа досудебного расследования и прокуратуры.

Военная полиция сможет осуществлять оперативно-розыскную деятельность и будет насчитывать до 1,5% численности ВСУ.

За невыполнение требований представления или других законных требований должностных лиц военной полиции смогут штрафовать до 17 000 грн. Соответствующие нормы предусматривает законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс о введении деятельности Военной полиции 6570-д.

Автор: Наталья Мамченко 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
США делают большие инвестиции в Украину, нужно приложить еще больше усилий по борьбе с коррупцией – Посол США Бриджит Бринк

Украина прилагает усилия для того, чтобы вести борьбу с коррупцией, но нужно сделать еще больше, потому что это дает США возможность помогать Украине – Посол США Бриджит Бринк.

Народные депутаты одобрили законопроект о Военной полиции, которая будет иметь право проникать в жилище в определенных случаях

Военная полиция сможет осуществлять оперативно-розыскную деятельность и в неотложных случаях, связанных с непосредственным преследованием лиц, сможет проникать в жилье или другое владение лица с немедленным уведомлением органа досудебного расследования и прокуратуры.

Нового директора Бюро экономической безопасности будут отбирать международные эксперты – Комитет одобрил законопроект

Комитет одобрил законопроект о реформе Бюро экономической безопасности.

Нам нужна законодательная база для реформирования адвокатуры – глава ВСП Григорий Усик

Председатель Высшего совета правосудия Григорий Усик считает, что адвокатура остается нереформированной.

В СНБО заявили о перспективах нового альянса по линии Великобритания, Польша, Украина, который не будет альтернативой НАТО

Форпостом восточного фланга НАТО может стать новый альянс, куда войдут Украина, Польша и Великобритания – руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Микола Матущак
    Микола Матущак
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Галина Шашуріна
    Галина Шашуріна
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Віктор Кичун
    Віктор Кичун
    суддя Конституційного Суду України