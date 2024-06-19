Народные депутаты одобрили законопроект о Военной полиции, которая будет иметь право проникать в жилище в определенных случаях

Военная полиция сможет осуществлять оперативно-розыскную деятельность и в неотложных случаях, связанных с непосредственным преследованием лиц, сможет проникать в жилье или другое владение лица с немедленным уведомлением органа досудебного расследования и прокуратуры.

Верховная Рада 19 июня приняла в первом чтении законопроект о Военной полиции №6569-д, сообщают народные депутаты из пленарного зала.

Напомним, 5 июня Верховная Рада поддержала снятие с рассмотрения законопроектов, касающихся создания в Украине Военной полиции для проведения дополнительных консультаций. Комитет не сообщал, был ли доработан текст законопроекта. Вместе с тем на принятии закона настаивает Министерство обороны.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности 30 мая рекомендовал парламенту принять законопроект о Военной полиции 6569-д и сопроводительный 6570-д, предусматривающий внесение изменений в КУоАП, УК и УПК.

В частности, Военная полиция во время проведения мероприятий по задержанию лиц, подозреваемых в совершении преступления, а также при обстоятельствах, угрожающих жизни и здоровью людей, будет наделена полномочиями временно ограничивать или запрещать движение транспорта и пешеходов на отдельных участках улиц и автомобильных дорог. , а также останавливать и проводить поверхностную проверку в этих целях транспортные средства, проверять у водителей документы на право пользования и управления ими.

Кроме того, Военная полиция в неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и имущества или с непосредственным преследованием лиц, подозреваемых в совершении преступления, в случаях и на основаниях, предусмотренных законом, сможет проникать в жилье или другое владение лица с немедленным. уведомление органа досудебного расследования и прокуратуры.

Военная полиция сможет осуществлять оперативно-розыскную деятельность и будет насчитывать до 1,5% численности ВСУ.

За невыполнение требований представления или других законных требований должностных лиц военной полиции смогут штрафовать до 17 000 грн. Соответствующие нормы предусматривает законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс о введении деятельности Военной полиции 6570-д.

Автор: Наталья Мамченко

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