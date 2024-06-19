Украину снова накроет пыль из Сахары: когда ждать

Пыль и песок из Сахары начали двигаться на Средиземное море и Европу.

Фото: krivbass.city

В ближайшие дни Украину накроет пыль и песок из Сахары. Об этом свидетельствует прогноз мониторинга Copernicus Atmosphere.

С 18 июня пыль и песок начали двигаться на Средиземное море и Европу. До территории Украины эта воздушная масса может донести незначительное количество пыли и песку уже 21 июня, а 22 и 22 июня они накроют всю страну.

Сейчас на спутниковых снимках видна запыленность атмосферного воздуха над Италией.

Напомним, 24 апреля пыль из Сахары накрыла Украину.

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