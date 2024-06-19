Україну знову накриє пил із Сахари: коли очікувати

Пил і пісок із Сахари почали рухатись на Середземне море та Європу.

Фото: krivbass.city

У найближчі дні Україну накриє пил та пісок із Сахари. Про це свідчить прогноз моніторингу CopernicusAtmosphere.

З 18 червня пил і пісок почали рухатись на Середземне море та Європу. До території України ця повітряна маса може донести незначну кількість пилу та піску вже 21 червня, а 22 та 22 червня вони накриють всю країну.

Наразі на супутникових знімках видно запиленість атмосферного повітря над Італією.

Нагадаємо, 24 квітня пил із Сахари накрив Україну.

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