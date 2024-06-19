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У ВМС пояснили, чи збереглась загроза висадження десанту рф в Одесі

12:44, 19 червня 2024
Вони можуть спробувати, але чим це закінчиться всі знають, - речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.
У ВМС пояснили, чи збереглась загроза висадження десанту рф в Одесі
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Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що немає жодної загрози висадження морського десанту росії ні в Одеській області, ні в будь-якій іншій частині України.

За його словами, десантні спроможності рф сильно знижені.

"Треба розуміти, що, по-перше, десантні спроможності ворога сильно знижені. З 14 кораблів в строю залишається п'ять. По-друге, підійти до нашого берега вони не можуть. Великі кораблі не такі швидкі. І, відповідно, це буде дуже легка ціль. Вони можуть спробувати, але чим це закінчиться всі знають: висадяться вони на берег – їх там усіх повбивають, плюс там усе заміновано", - сказав Дмитро Плетенчук інтерв'ю РБК-Україна.

Зокрема, він зазначив, що операції з десантування на морі є найважчим видом морських операцій. Такі операції зазвичай виконуються в рамках загальновійськових дій, коли, наприклад, на суходолі ведеться велика військова операція, а з моря потрібно підтримати ці дії, змусити противника розтягнути свої сили.

"На початку широкомасштабного вторгнення вони так намагались зробити, коли підійшли до наших берегів, бо тоді вони також намагались обійти суходолом Миколаїв, через Вознесенськ і зайти до Одеської області, щоб взагалі відрізати Україну від моря. Але потім вони відкотилися від Миколаєва і ця операція втратила сенс", - резюмував речник ВМС.

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