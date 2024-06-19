Нічна атака «шахедами»: у Львові зруйновано будівлю науково-дослідного інституту

Війська рф пошкодили адміністративну будівлю державного науково-дослідницького контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок.

Фото - Андрій Садовий, колаж - sud.ua

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У ніч на середу, 19 червня, війська рф атакували Україну «шахедами».

Внаслідок ворожої атаки у Львові зазнала руйнувань адміністративна будівля НДІ ветеринарних препаратів та кормових добавок на площі 800 квадратних метрів. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

«Фіксуємо ще одне руйнування внаслідок нічної атаки «шахедів». Науково-дослідницький інститут у Львові», — зазначив він.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький уточнив, що було пошкоджено адміністративну будівлю державного науково-дослідницького контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок.

За його словами, уламки БПЛА зруйнували дах, стіни та перекриття 2 поверху орієнтовно на площі 800 квадратних метрів.

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