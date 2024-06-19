Нічна атака «шахедами»: 19 дронів вдалося знищити, у деяких областях є влучання

19 ворожих безпілотників збито у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Львівській областях.

Ілюстративне фото, джерело - GETTY IMAGES

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В ніч на середу, 19 червня, війська рф атакували Україну 21-им ударним БпЛА типу «Shahed-131/136», 19 дронів вдалося знищити. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«У результаті бойової роботи збито 19 ворожих ударних БпЛА типу «Shahed» у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Львівській областях», — йдеться у повідомленні.

Російські окупанти запускали дрони з напрямків Приморсько-Ахтарськ (рф) та мис Чауда (тимчасово окупований Крим).

Відбивали повітряний напад винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Внаслідок ворожої атаки є влучення.

Зокрема, у Малехові Львівської громади поранено 70-річного охоронця, він перебуває у стані середньої важкості. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Також у Малехові пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, вибито 20 вікон.

Крім того, пошкоджено офісне приміщення. Саме тут постраждав охоронець.

Пізніше голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що під час першої нічної атаки «Shahed» у Малехові на Львівщині постраждав 47-річний чоловік.

Чоловік отримав різані рани. Медики надали йому допомогу на місці. Обійшлося без госпіталізації.

Також Кіровоградська ОВА повідомляє, що внаслідок ворожої дронової атаки в Олександрійському районі в кількох приміщеннях пошкоджені вікна. Попередньо - без постраждалих.

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