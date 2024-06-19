Таїланд став першою країною в Південно-Східній Азії, яка легалізувала одностатеві шлюби

Сенат королівства схвалив закон про рівність шлюбів.

Таїланд став першою країною у Південноазійському регіоні, що легалізувала одностатеві шлюби. Про це повідомляє CNN.

Рішення про легалізацію шлюбів одностатевих пар підтримали 130 депутатів парламенту Таїланду.

Утім, закон іще не набув чинності — його ще має підписати король. Однак, як пише CNN, такий процес є лише формальністю.

Закон набуде чинності через 120 днів після публікації в королівському віснику.

Документ надає ЛГБТ-парам такі ж юридичні права і визнання, як і гетеросексуальним. Зокрема, йдеться про успадкування, усиновлення та прийняття рішень, пов’язаних зі здоров'ям партнера.

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