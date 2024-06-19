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Таиланд стал первой страной в Юго-Восточной Азии, легализовавшей однополые браки

13:37, 19 июня 2024
Сенат королевства одобрил закон о равенстве браков.
Таиланд стал первой страной в Юго-Восточной Азии, легализовавшей однополые браки
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Таиланд стал первой страной в Южноазиатском регионе, легализовавшей однополые браки. Об этом сообщает CNN.

Решение о легализации браков однополых пар поддержали 130 депутатов Таиланда. 

Впрочем, закон еще не вступил в силу - его еще должен подписать король. Однако, как пишет CNN, такой процесс является только формальностью.

Закон вступит в силу через 120 дней после публикации в королевском вестнике.

Документ предоставляет ЛГБТ-парам такие же юридические права и признание, как и гетеросексуальным. В частности, речь идет о наследовании, усыновлении и принятии решений, связанных со здоровьем партнера.

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