Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Военный из Львова обжаловал отказ выплачивать дополнительное вознаграждение во время лечения: чем все закончилось

09:48, 19 июня 2024
Представитель воинской части, которая отказалась начислять дополнительное вознаграждение, заявил, что военнослужащий лечил заболевание, а не ранение.
Военный из Львова обжаловал отказ выплачивать дополнительное вознаграждение во время лечения: чем все закончилось
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львове военный обжаловал отказ выплачивать дополнительное вознаграждение во время лечения, пишет zaxid.net. 

Львовский окружной административный суд рассмотрел иск военнослужащего. Ему воинская часть отказалась начислять дополнительное вознаграждение (100 тыс. грн в месяц) во время лечения, обязав начислить дополнительные выплаты.

С июня по июль и с августа по сентябрь 2023 истец находился на стационарном лечении из-за заболевания. Мужчина обратился в воинскую часть о начислении ему дополнительного вознаграждения (100 тыс. грн в месяц), но получил отказ. После этого он обратился в суд.

По словам представителя воинской части, истец лечил заболевание, а не ранение.

«Только из-за лечения ранения (контузии, травмы, увечья), связанной с защитой Родины, предусмотрена выплата дополнительного вознаграждения из расчета 100 тыс. грн», – считает ответчик.

Суд установил, что с 1 августа по 20 сентября военный находился на стационарном лечении во Львовской областной психиатрической больнице из-за полученной травмы, связанной с защитой Родины («посттравматическая невропатия правого срединного нерва с умеренными моторными и чувствительными расстройствами правой кисти, умеренным нарушением функции нервной системы). Поэтому суд пришел к выводу, что ответчик противоправно не выплатил дополнительное вознаграждение в размере 100 тыс. грн за этот период.

Что касается пребывания на лечении в течение июня – июля 2023 года, то в этом случае требования о начислении дополнительного вознаграждения, по мнению суда, безосновательны, поскольку истец находился на лечении из-за заболевания, а не травмирования.

Иск военного суд удовлетворил частично, обязав воинскую часть выплатить ему дополнительное вознаграждение с 1 августа по 20 сентября 2023 год с учетом фактически выплаченных денег.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
В СНБО заявили о перспективах нового альянса по линии Великобритания, Польша, Украина, который не будет альтернативой НАТО

Форпостом восточного фланга НАТО может стать новый альянс, куда войдут Украина, Польша и Великобритания – руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Закон о штрафах до 2700 грн за отправку оскорбительных сообщений сексуального характера в мессенджеры подписан

Новая статья в КУоАП о сексуальном домогательстве, то есть умышленное совершение против желания лица оскорбительных, унизительных действий сексуального характера, выраженных вербально или невербально, в том числе с использованием электронных коммуникаций, влечет наложение штрафа от 1360 до 2720 грн.

Кабмин поручил МВД координировать экспериментальный проект по формированию перечня граждан, персональные данные которых внесут в Реестр военнообязанных «Оберег»

Однако и по действующему закону о Реестре «Оберег» предусмотрено, что для формирования базы данных Реестра «Оберег» ЦИК, Налоговая служба и ГМС подают данные по всем гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет.

Кабмин назначил Олега Немчинова главой Межведомственной рабочей группы по вопросам организации призыва военнообязанных граждан

Главой консультативно-совещательного органа Кабмина, который будет заниматься вопросами организации призыва военнообязанных, назначен министр Кабмина Олег Немчинов.

Конкурс на 25 должностей судей ВАКС и АП ВАКС: 161 кандидат получил допуск

Судьи Высшего антикоррупционного суда будут бороться за должности судей АП ВАКС между собой, а на места судей ВАКС претендуют их помощники.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Микола Матущак
    Микола Матущак
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Галина Шашуріна
    Галина Шашуріна
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Віктор Кичун
    Віктор Кичун
    суддя Конституційного Суду України