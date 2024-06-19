Военный из Львова обжаловал отказ выплачивать дополнительное вознаграждение во время лечения: чем все закончилось

Представитель воинской части, которая отказалась начислять дополнительное вознаграждение, заявил, что военнослужащий лечил заболевание, а не ранение.

Во Львове военный обжаловал отказ выплачивать дополнительное вознаграждение во время лечения, пишет zaxid.net.

Львовский окружной административный суд рассмотрел иск военнослужащего. Ему воинская часть отказалась начислять дополнительное вознаграждение (100 тыс. грн в месяц) во время лечения, обязав начислить дополнительные выплаты.

С июня по июль и с августа по сентябрь 2023 истец находился на стационарном лечении из-за заболевания. Мужчина обратился в воинскую часть о начислении ему дополнительного вознаграждения (100 тыс. грн в месяц), но получил отказ. После этого он обратился в суд.

По словам представителя воинской части, истец лечил заболевание, а не ранение.

«Только из-за лечения ранения (контузии, травмы, увечья), связанной с защитой Родины, предусмотрена выплата дополнительного вознаграждения из расчета 100 тыс. грн», – считает ответчик.

Суд установил, что с 1 августа по 20 сентября военный находился на стационарном лечении во Львовской областной психиатрической больнице из-за полученной травмы, связанной с защитой Родины («посттравматическая невропатия правого срединного нерва с умеренными моторными и чувствительными расстройствами правой кисти, умеренным нарушением функции нервной системы). Поэтому суд пришел к выводу, что ответчик противоправно не выплатил дополнительное вознаграждение в размере 100 тыс. грн за этот период.

Что касается пребывания на лечении в течение июня – июля 2023 года, то в этом случае требования о начислении дополнительного вознаграждения, по мнению суда, безосновательны, поскольку истец находился на лечении из-за заболевания, а не травмирования.

Иск военного суд удовлетворил частично, обязав воинскую часть выплатить ему дополнительное вознаграждение с 1 августа по 20 сентября 2023 год с учетом фактически выплаченных денег.

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