Військовий зі Львова оскаржив відмову виплачувати додаткову винагороду під час лікування: чим все закінчилося

Представник військової частини, яка відмовилася нараховувати додаткову винагороду, заявив, що військовослужбовець лікував захворювання, а не поранення.

У Львові військовий оскаржив відмову виплачувати додаткову винагороду під час лікування, пише zaxid.net.

Львівський окружний адміністративний суд розглянув позов військовослужбовця. Йому військова частина відмовилась нараховувати додаткову винагороду (100 тис. грн на місяць) під час лікування, зобов’язавши нарахувати додаткові виплати.

Із червня по липень та із серпня по вересень 2023 року позивач перебував на стаціонарному лікуванні через захворювання. Чоловік звернувся до військової частини про нарахування йому додаткової винагороди (100 тис. грн на місяць), але отримав відмову. Після цього він звернувся до суду.

За словами представника військової частини, позивач лікував захворювання, а не поранення.

«Тільки через лікування поранення (контузії, травми, каліцтва), пов’язаним із захистом Батьківщини, передбачено виплата додаткової винагороди з розрахунку 100 тис. грн», – вважає відповідач.

Суд встановив, що з 1 серпня по 20 вересня військовий перебував на стаціонарному лікуванні у Львівській обласній психлікарні через отриману травму, пов’язаною із захистом Батьківщини («посттравматична невропатія правого серединного нерва з помірними моторними та чутливими розладами правої кисті, помірним порушенням функції нервової системи»). Тому суд дійшов висновку, що відповідач протиправно не виплатив додаткову винагороду у розмірі 100 тис. грн за цей період.

Щодо перебування на лікуванні протягом червня – липня 2023 року, то у цьому випадку вимоги про нарахування додаткової винагороди, на думку суду, є безпідставні, оскільки позивач перебував на лікуванні через захворювання, а не травмування.

Позов військового суд задовольнив частково, зобов’язавши військову частину виплатити йому додаткову винагороду із 1 серпня по 20 вересня 2023 року з врахуванням фактично виплачених грошей.

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