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Розповсюджував інформацію про розташування ЗСУ та фотографував ППО: коригувальник з Миколаєва отримав тюремний строк

08:48, 19 червня 2024
Фотографії роботи ППО, які він зливав у мережу, фігурант пояснював так: Знімав нічне небо і в кадр випадково потрапила робота військових.
Розповсюджував інформацію про розташування ЗСУ та фотографував ППО: коригувальник з Миколаєва отримав тюремний строк
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Центральний районний суд міста Миколаєва визнав місцевого жителя винним у незаконному поширенні інформації про розташування Збройних сил України. Про це повідомляє пресслужба суду. 

У ході розгляду справи №490/771/24 судом встановлено, що чоловік, за допомогою месенджеру «Telegram» поширив в групі проросійської спрямованості, скріншот з сервісу «Google Maps» з місцем розташування підрозділів ЗСУ. 

В подальшому, він надіслав кілька фотозображень, в яких містилось розташування підрозділів протиповітряної оборони у Миколаєві з можливістю ідентифікації їх на місцевості.

В зазначеній групі та інших групах, обвинувачений неодноразово залишав коментарі, що виправдовують збройну агресію проти України, висловлював сподівання на окупацію міста, бажання воювати на боці держави-агресора, антиукраїнські твердження.

Обвинувачений частково визнав свою провину, зазначив, що про вчинене не жалкує. Пояснив, що спілкувався в закритій телеграм-групі з учасниками з інших країн, зокрема росії та Білорусі. Коли почались активні вибухи біля місця його проживання, він писав до групи відповідні повідомлення, оскільки переймався за своє життя та намагався дізнатись про можливу небезпеку.

Стосовно фотоповідомлень із зображенням роботи підрозділів ППО, вказував, що знімав нічне небо і в кадр випадково потрапила робота військових. Водночас, твердження про «випадковість» було спростовано дослідженими у ході розгляду доказами.

Також чоловік додав, що розуміє події, які відбуваються між рф та Україною, але не має проукраїнської позиції, оскільки вважає, що представники чинної влади є прихильниками забороненої в України нацистської ідеології. Просив суд постановити виправдувальний вирок, або призначити покарання не пов’язане з реальним позбавленням волі.

За результатами розгляду, суд дійшов висновку про доведеність вини обвинуваченого та ухвалив визнати його винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.114-2 України і призначити покарання у виді 5 років позбавлення волі та ч.2 ст.436-2 КК України, призначивши покарання у виді 3 років позбавлення волі.

"Керуючись ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити йому остаточне покарання у виді п’яти років позбавлення волі", - констатували у суді. 

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